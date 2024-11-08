В пригороде Киева прогремели взрывы

«Киев пригород — взрывы», — сообщили журналисты.

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 20:50, в самой столице — почти через час. Предупреждение по-прежнему действует. Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины дважды сообщила, что военные засекли на севере Киевской области постоянно менявшие курс беспилотники.

По информации ТСН, в ночь на 8 ноября взрывы послышались в Одессе и Харькове. Военные запустили ударные беспилотники.

В Соломенском районе Киева 7 ноября после серии взрывов разгорелся пожар на складах предприятия. Киевская городская государственная администрация сообщила, что на время атаки поезда перестали курсировать через наземные станции красной линии метрополитена. Воздушная тревога действовала около восьми часов.