Взрывы прогремели в Одессе

Очередная серия взрывов прогремела в Одессе. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«О новых взрывах в Одессе сообщают местные паблики», — уточнило издание.

В ночь на 8 ноября в Одессе зафиксировали серию взрывов. Областная военная администрация сообщила о массированной атаке «Шахедов».

Ранее городские власти призвали жителей оставаться в укрытиях, сообщил в своем Telegram телеканала ТСН. Также появилась информация, что работают силы противовоздушной обороны ВСУ.

По данным издания «Инсайдер UA», Одессу атаковали 12 беспилотников.

Ранее в Киеве после серии взрывов загорелось складское помещение на территории одного из предприятий. В украинской столице работали силы ПВО, а горожан попросили оставаться в укрытиях.