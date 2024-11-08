«Детонация длилась два часа». Склады с боекомплектами ВСУ поразили в Одессе

Российские военные точным ударом поразили украинские склады с боекомплектами, детонация продолжалась более двух часов. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Город Одесса ночью 8 ноября попал под удар. Хорошо поразили склады с боекомплектом на железной дороге, они детонировали свыше двух часов», — сказал он.

В Запорожской области в ночь на 3 ноября прозвучало не менее 266 взрывов, однако неизвестно, какие именно инфраструктурные объекты пострадали.

Украинские СМИ ранее сообщили о взрыве в Одесской области, в регионе звучали сирены воздушной тревоги. Также в ночь на 4 ноября взрыв прозвучал в Киеве.

Днем ранее удар российской трехтонной авиабомбы ФАБ-3000, сброшенной на позиции ВСУ на территории Курской области, зачистил территорию площадью почти в один квадратный километр.