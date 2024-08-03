Сильный пожар на объекте инфраструктуры вспыхнул в Винницкой области

Мощный пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области после взрывов. Об этом сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины. Данные появились в Telegram-канале ведомства.

«Работники предприятия и гражданское население не пострадали», — уточнили представители ДСНС.

Что именно за предприятие получило повреждение, в ведомстве не уточнили. Известно, что на тушение пожара направили 64 специалиста личного состава и 23 единицы техники. В пресс-службе также призвали жителей области не игнорировать уведомления о воздушной тревоге.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу ночью 3 августа объявляли в Винницкой и еще семи областях Украины, в том числе в Одессе.

Ранее несколько мощных взрывов раздались в Киевской области. Российские войска нанесли удар по военным складам в Белоцерковском районе и расположению ВСУ в Броварском.