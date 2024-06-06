Мирные переговоры по Украине необходимо начать сейчас же. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на Петербургском международном экономическом форуме, сообщило РИА «Новости» .

«Если конфликт продолжится, это чревато эскалацией», — сказал политик.

Венгрия дала ясно понять, что не будет участвовать в операциях НАТО против России, добавил Сийярто. Государство также не видит оснований прекращать сотрудничество в энергетике с российской стороной.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия сделала все для мирного урегулирования конфликта на Украине. Прекращение западных поставок оружия позволило бы прекратить боевые действия в течение пары месяцев.

Однако украинская сторона пока не желает идти на контакт. Как отмечал немецкий журналист N-TV Райнер Мунц, даже саммит в Швейцарии не приведет к результату, ведь без участия России добиться какого-либо соглашения не получится, а ее на встречу не пригласили.