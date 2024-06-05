Путин раскрыл, что нужно для остановки боевых действий на Украине

Путин: для остановки боевых действий надо перестать поставлять оружие Киеву

Президент России Владимир Путин рассказал, что нужно для окончания боевых действий на Украине. По его словам, для этого западные страны должны перестать поставлять оружие Киеву. Об этом он заявил на встрече с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«Если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие, и боевые действия прекратятся в течение двух, максимум трех месяцев», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что он писал об этом президенту США Джо Байдену. Также Путин призвал другие страны не мешать мирному процессу.

Ранее Путин заявил, что Россия может дать «ассиметричный ответ» на поставки оружия Украине — передать собственное вооружение группировкам, которые атакуют военные объекты Запада в разных регионах мира.