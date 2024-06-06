N-TV: Россия убедила страны не участвовать в саммите по Украине в Швейцарии

Россия успешно убеждает страны не ехать в Швейцарию на так называемый «мирный саммит» по Украине. На это указывает число государств, согласившихся отправить туда своих представителей, заявил корреспондент немецкого телеканала N-TV в Москве Райнер Мунц.

«Россия пытается убедить как можно большее число государств воздержаться от принятия участия в этой конференции <…> Чего можно ожидать от этой конференции? Наверное, не слишком много», — сказал он.

Поддержка Украины во всем мире упала, отметил корреспондент. Мунц добавил, что «мирная конференция» — звучит слишком громко для этого события, ведь без российской стороны добиться какого-либо соглашения не получится.

«То, что пытаются делать Россия и Китай, кажется, имеет успех», — подчеркнул журналист.

Даже многие швейцарские издания высказались против «мирной конференции» по Украине, которая будет проходить в Бюргенштоке 15–16 июня. Западная пресса назвала мероприятие «дорогим пиар-шоу» и «лицемерием».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала саммит, как никчемное предприятие. Она отметила, что крупнейшие державы либо отказались от участия в этом мероприятии, либо снизили его уровень до технического. Многие страны не захотели тратить время на саммит, потому что без участия России он — бессмыслен, говорили в Кремле.