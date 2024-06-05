Путин: США спровоцировали госпереворот на Украине, но Запад решил про это забыть

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сделала все для мирного урегулирования конфликта на Украине, но на Западе решили забыть, что он начался с государственного переворота, который устроили США. Об этом он сказал на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

«Никто на Западе не хочет вспоминать, с чего началась трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине», — сказал глава государства.

С этого начался украинский конфликт, в котором виновата не Россия, подчеркнул он. Путин также напомнил, что после этого жители Крыма решили выйти из состава украинского государства. За ними последователи и жители Донбасса. При этом Россия предприняла все усилия чтобы найти формулу урегулирования мирными средствами.

«А здесь, когда проливалась кровь русских людей на Донбассе — это что, не кровь, а водичка что ли?» — заявил Путин.

По его словам, никто не хотел это замечать, но Россия не смогла закрыть на это глаза.

Если говорить о госперевороте на Украине, то его спровоцировали американские власти. Захват власти произошел неконституционным путем.

Ранее Путин назвал моветоном угрозы лидерам других государств, добавив, что Россия подобным не занимается.