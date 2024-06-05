Россия сделала все для урегулирования конфликта на Украине мирным путем — Путин

Путин: США спровоцировали госпереворот на Украине, но Запад решил про это забыть

Фото: РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сделала все для мирного урегулирования конфликта на Украине, но на Западе решили забыть, что он начался с государственного переворота, который устроили США. Об этом он сказал на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

«Никто на Западе не хочет вспоминать, с чего началась трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине», — сказал глава государства.

С этого начался украинский конфликт, в котором виновата не Россия, подчеркнул он. Путин также напомнил, что после этого жители Крыма решили выйти из состава украинского государства. За ними последователи и жители Донбасса. При этом Россия предприняла все усилия чтобы найти формулу урегулирования мирными средствами.

«А здесь, когда проливалась кровь русских людей на Донбассе — это что, не кровь, а водичка что ли?» — заявил Путин.

По его словам, никто не хотел это замечать, но Россия не смогла закрыть на это глаза.

Если говорить о госперевороте на Украине, то его спровоцировали американские власти. Захват власти произошел неконституционным путем.

Ранее Путин назвал моветоном угрозы лидерам других государств, добавив, что Россия подобным не занимается.

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