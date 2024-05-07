Штурмовики Су-25 уничтожили опорник ВСУ | 360°

Спецоперация 07 мая 2024, 05:39 Штурмовики Су-25 уничтожили опорник ВСУ

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Российские штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт украинских боевиков в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме», — уточнили в ведомстве.

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Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. После выполнения задания экипажи вернулись на аэродром вылета.

Ранее российское военное ведомство сообщило о взятии под контроль опорного пункта ВСУ. Отличился отряд под командованием лейтенанта Георгия Чалова. Украинские боевики оставили позиции, понеся потеря. Российские подразделения же смогли продвинуться по линии фронта.

Минобороны также опубликовало видео с уничтожением пяти безэкипажных катеров ВСУ в районе северо-западного побережья Крымского полуострова.

Несколько дней назад майор ВСУ в отставке Игорь Лапина рассказал, что российская армия обладает превосходством в воздухе, задействовав FPV-дроны и истребители. Последние сбрасывают на украинские позиции авиабомбы КАБ, способные «разобрать на молекулы» военные объекты армии Украины.