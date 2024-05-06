Отряд лейтенанта Чалова взял под контроль опорник ВСУ | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 03:56 Отряд лейтенанта Чалова взял под контроль опорник ВСУ Минобороны: лейтенант Чалов с отрядом взял опорный пункт ВСУ РИА «Новости»

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Отряд под командованием лейтенанта Георгия Чалова взял под контроль опорный пункт ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

«Скрытно подобравшись к опорному пункту, лейтенант Чалов определил направления атаки каждому военнослужащему отряда, после чего дал команду открыть огонь по врагу», — указали в сообщении.

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Солдаты ВСУ понесли потери и оставили свои позиции. Это позволило другим подразделениям российской армии продвинуться по линии фронта, отметили в ведомстве. На взятом опорном пункте российские бойцы нашли иностранное оружие.

Российским военным удалось взять под контроль важный промышленный объект в Донбассе, об этом сообщил военкор Александр Сладков. Российский триколор водрузили над кирпичным заводом в Красногоровке.