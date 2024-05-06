Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожили у побережья Крыма | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 14:02 Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожили у побережья Крыма Российский флот уничтожил 5 безэкипажных катеров ВСУ у побережья Крыма

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Российские военные уничтожили пять украинских безэкипажных катеров в районе Крымского полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ», — уточнили в ведомстве.

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