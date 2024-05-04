Украинский майор рассказал о российском оружии, «разбирающим на молекулы» позиции ВСУ | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 19:00 Украинский майор рассказал о российском оружии, «разбирающим на молекулы» позиции ВСУ Майор ВСУ Лапин: ВС России активно использовали дроны и авиабомбы для атак РИА «Новости»

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Российские войска обладают превосходством в воздухе и активно используют в зоне СВО беспилотники и авиабомбы. Об этом в эфире YouTube-канала Lapin From Ukraine заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин.

Он рассказал, что ВС России задействуют FPV-дроны и истребители, которые сбрасывают на украинские позиции авиабомбы КАБ. По его словам, снаряды могут «разобрать на молекулы, уничтожить и разровнять с землей» военные объекты ВСУ.

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Лапин добавил, что тактика использования беспилотников и авиабомб дала России преимущество, благодаря которому войска берут под контроль новые территории в зоне спецоперации.

Ранее российские бойцы ликвидировали штаб оперативного командования ВСУ «Юг» с помощью авиации, артиллерии и ракетных войск. ВС России также заняли более выгодные позиции в ДНР.