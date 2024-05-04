Украинский майор рассказал о российском оружии, «разбирающим на молекулы» позиции ВСУ | 360°

04 мая 2024, 19:00
Украинский майор рассказал о российском оружии, «разбирающим на молекулы» позиции ВСУ
Майор ВСУ Лапин: ВС России активно использовали дроны и авиабомбы для атак
Российские войска обладают превосходством в воздухе и активно используют в зоне СВО беспилотники и авиабомбы. Об этом в эфире YouTube-канала Lapin From Ukraine заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин.
Он рассказал, что ВС России задействуют FPV-дроны и истребители, которые сбрасывают на украинские позиции авиабомбы КАБ. По его словам, снаряды могут «разобрать на молекулы, уничтожить и разровнять с землей» военные объекты ВСУ.
Реклама
Лапин добавил, что тактика использования беспилотников и авиабомб дала России преимущество, благодаря которому войска берут под контроль новые территории в зоне спецоперации.
Ранее российские бойцы ликвидировали штаб оперативного командования ВСУ «Юг» с помощью авиации, артиллерии и ракетных войск. ВС России также заняли более выгодные позиции в ДНР.
Истребители
Беспилотники
Военные
ВСУ
Россия
Оружие
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама