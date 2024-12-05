Шольц после визита отказал Украине в ракетах Taurus

Германия из-за риска эскалации не одобрит удары Украины вглубь России и не передаст ей свои крылатые ракеты Taurus. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал об этом на выступлении в правительстве после визита в Киев, сообщили «Известия».
«На мой взгляд, мои решения остаются неизменно правильными: мы не разрешим наносить удары опасным оружием, которое мы поставили, вглубь российской территории. Это же касается крылатых ракет», — сказал он.
Шольц заверил, что продолжит работать над предотвращением эскалации напряженности между НАТО и Россией. Он призвал сохранять спокойствие в момент принятия решений по поддержке Украины.
Канцлер прибыл в Киев 2 декабря. Мэр столицы Виталий Кличко пожаловался ему на критическую ситуацию в зоне боевых действий и попросил ракеты. Шольц в очередной раз пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
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