Шольц после визита отказал Украине в ракетах Taurus

Германия из-за риска эскалации не одобрит удары Украины вглубь России и не передаст ей свои крылатые ракеты Taurus. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал об этом на выступлении в правительстве после визита в Киев, сообщили «Известия» .

«На мой взгляд, мои решения остаются неизменно правильными: мы не разрешим наносить удары опасным оружием, которое мы поставили, вглубь российской территории. Это же касается крылатых ракет», — сказал он.

Шольц заверил, что продолжит работать над предотвращением эскалации напряженности между НАТО и Россией. Он призвал сохранять спокойствие в момент принятия решений по поддержке Украины.

Канцлер прибыл в Киев 2 декабря. Мэр столицы Виталий Кличко пожаловался ему на критическую ситуацию в зоне боевых действий и попросил ракеты. Шольц в очередной раз пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется.