Шольц запретил ВСУ использовать немецкое оружие для ударов по России

Германия не станет снимать мораторий на использование украинскими войсками дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Об этом в ходе выступления в бундестаге заявил канцлер Олаф Шольц, комментируя поездку в Киев. Трансляция доступна на официальном сайте парламента Германии.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что его позиция после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским не изменилась и запрет на использование вооружения для ударов вглубь российской территории остается в силе, как и поставка крылатых ракет Taurus.

«Я буду и дальше делать все для того, чтобы не допустить эскалации конфликта, которая приведет к войне между Россией и НАТО», — заявил Шольц.

Канцлер Германии посетил Киев на этой неделе. В ходе визита глава немецкого правительства объявил о предоставлении Украины нового пакета военной помощи на 650 миллионов евро и добавил, что его приезд стал сигналом для руководства России.

На своей странице в социальной сети X Шольц оставил послание для президента России Владимира Путина, в котором подчеркнул, что продолжит поддержку Украины столько, сколько потребуется.