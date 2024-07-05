Музыкальную школу и магазины повредили при ракетной атаке на Курскую область
Смирнов: при ракетной атаке на слободу Белую пострадала музыкальная школа
В Курской области произошла ракетная атака. В Беловском районе повредили здания магазинов и музыкальной школы, мирные жители не пострадали. Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов сообщил об этом в своем Telegram-канале.
«Сегодня утром в результате атаки украинской ракетой слободы Белой Беловского района повреждено здание музыкальной школы. Также повреждения получили магазины, расположенные неподалеку», — заявил он.
Смирнов уточнил, что в зданиях разбилось остекление, осколки посекли фасады. Жители слободы, по его данным, не пострадали.
Режим ракетной опасности в Курской области вводили в 05:33. Он действовал 15 минут.
Жителей Липецкой области предупреждали о воздушной опасности. Особый режим отменили в 02:40. В Краснодарском крае беспилотниками атаковали Приморско-Ахтарск, пострадали шесть человек.