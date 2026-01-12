Шесть дронов ВСУ сбили над Ростовской областью за час

Средства противовоздушной обороны в период с 07:00 до 08:00 сбили над территорией Ростовской области шесть украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь в телеграм-канале уточнил, что пострадавших среди местных жителей после атак нет, информация о последствиях на земле уточняется.

«С вечера воскресенья в Ростовской области перехватили и уничтожили БПЛА в Каменске, Аксайском, Кашарском, Белокалитвинском и Миллеровском районах», — добавил он.

Утром 12 января Минобороны России рапортовало, что силы ПВО в течение минувшей ночи сбили 13 дронов ВСУ над регионами России, в том числе четыре — над Ростовской областью.

Вечером 10 января украинские военные совершили массированную атаку на Воронеж, беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом. Представитель МИД Мария Захарова назвала этот акт кровавым преступлением.