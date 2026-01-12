Средства ПВО ночью уничтожили 13 украинских беспилотников

В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотников в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что четыре дрона сбили над Ростовской областью, по два над Курской областью, Адыгеей, Крымом и Черным морем, а также один — над Воронежской областью.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отмечал, что атака дронов ВСУ в ночь 11 января одной из самых сильных с начала спецоперации. По его словам, украинские боевики выбрали максимальное число гражданских объектов для удара. Одной из погибших оказалась учительница русского языка и литературы из местной школы.

До этого российские ракетчики сбили украинский беспилотник на подлете к Москве.