Ночным ударом беспилотниками по жилым кварталам украинское руководство в очередной раз показало миру свою бесчеловечную нацистскую сущность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что украинские боевики в ночь на 11 января с помощью 33 БПЛА атаковали Воронежскую, Брянскую, Курскую и Белгородскую области.

«Основной удар пришелся по жилым кварталам Воронежа. На данный момент известно о гибели одной молодой женщины, которая сегодня ночью скончалась в реанимации», — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что от налета дронов пострадали еще минимум трое жителей. По ее словам, МИД решительно осудил эти акты терроризма, целью которых стали более 20 многоквартирных зданий и частных домов. Повреждения также получили гимназия и несколько административных построек.

От удара ВСУ по Воронежу умерла 42-летняя учительница русского языка и литературы. Она скончалась в больнице от черепно-мозговой травмы.