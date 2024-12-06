Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожили в акватории Черного моря

Российская морская авиация Черноморского флота уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Бой шел с 07:00 до 12:00.

В недельной сводке о ходе спецоперации в Минобороны отметили, что в период с 30 ноября по 6 декабря ВС России уничтожили восемь безэкипажных катеров противника.

По информации Telegram-канала Shot, все катера запустили из Одессы в направлении Крыма, однако ни один из них не достиг намеченной цели.

Накануне Минобороны сообщило, что за сутки в зоне специальной военной операции российским силам ПВО удалось сбить 101 украинский беспилотник и два снаряда РСЗО HIMARS.

А за эту ночь военные сбили 33 украинских дрона в четырех регионах — Воронежской, Курской, Белгородской областях, а также в Крыму.