Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожили в акватории Черного моря рядом с Крымом

Российские военные в течение ночи уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря неподалеку от Крыма. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«За минувшую ночь в акватории Крыма уничтожили шесть вражеских безэкипажных катеров», — сообщил источник.

По предварительным данным, все катера запустили из Одессы, они шли в направлении Крыма. Российские силы выявили их и уничтожили.

Минобороны утром в пятницу сообщило об уничтожении двух украинских БЭК неподалеку от Крымского полуострова.

Кроме того, средства противовоздушной обороны ликвидировали 33 украинских беспилотника в небе над Курской Воронежской и Белгородской областями, а также Крымом.

В конце ноября украинские боевики попытались нанести удар по аэродрому Бельбек в Севастополе ракетами «Нептун» и дронами, все воздушные цели успешно сбили.