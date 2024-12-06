Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожили в акватории Черного моря рядом с Крымом
Shot: 6 безэкипажных катеров ВСУ уничтожили за ночь близ Крыма
Российские военные в течение ночи уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря неподалеку от Крыма. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
«За минувшую ночь в акватории Крыма уничтожили шесть вражеских безэкипажных катеров», — сообщил источник.
По предварительным данным, все катера запустили из Одессы, они шли в направлении Крыма. Российские силы выявили их и уничтожили.
Минобороны утром в пятницу сообщило об уничтожении двух украинских БЭК неподалеку от Крымского полуострова.
Кроме того, средства противовоздушной обороны ликвидировали 33 украинских беспилотника в небе над Курской Воронежской и Белгородской областями, а также Крымом.
В конце ноября украинские боевики попытались нанести удар по аэродрому Бельбек в Севастополе ракетами «Нептун» и дронами, все воздушные цели успешно сбили.