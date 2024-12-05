Российские военные за сутки сбили более 100 украинских дронов в зоне СВО

Минобороны заявило об уничтожении 101 украинского дрона в зоне СВО за сутки

Действующие в зоне проведения специальной военной операции средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 101 беспилотник, запущенный украинскими боевиками, и два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск успешно поразили объекты энергетики, подключенные к предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, под удары попали инфраструктура военных аэродромов противника и цех производства беспилотников.

Также группировки российских войск поразили скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах проведения специальной военной операции.

Утром 5 декабря пресс-служба министерства обороны сообщила, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили над российским регионами 16 беспилотников, запущенных с территории Украины. Самой крупной воздушной атаке подверглась Брянская область, где уничтожили 14 дронов. По одному беспилотнику сбили над Белгородской и Курской областями.