Средства ПВО ночью уничтожили 33 украинских БПЛА в четырех регионах России

В течение ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали 33 украинских беспилотника в небе над четырьмя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 33 украинских беспилотных летательных аппарата. Над территорией Воронежской области сбили 14 БПЛА, над Курской — 11, над Белгородской — семь, над Крымом — один», — заявили в ведомстве.

Днем ранее Минобороны сообщило, что действующие в зоне СВО силы ПВО за сутки уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 101 украинский беспилотник.

Также артиллерия, ракетные войска и оперативно-тактическая авиация успешно поразили объекты энергетики предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

В четверг, 4 ноября, украинский беспилотник атаковал здание полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова в Грозном.