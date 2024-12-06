Два безэкипажных катера ВСУ уничтожили неподалеку от Крыма в Черном море

В конце ноября украинские националисты попытались атаковать аэродром Бельбек в Севастополе. ВСУ запустили маловысотные противокорабельные ракеты «Нептун» и около 40 беспилотников. Средства ПВО успешно сбили все воздушные цели, гражданские объекты не пострадали.
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