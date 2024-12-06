Два безэкипажных катера ВСУ уничтожили неподалеку от Крыма в Черном море

Минобороны: ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море

Морская авиация Черноморского флота уничтожила два украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря, следовавших курсом к Крымскому полуострову. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Экипажи Морской авиации Черноморского флота уничтожили два украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря, следовавших курсом к Крымскому полуострову», — заявили в ведомстве.

Кроме того, силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 33 украинских беспилотника в небе над Воронежской, Курской и Белгородской областями, а также Крымом.

В конце ноября украинские националисты попытались атаковать аэродром Бельбек в Севастополе. ВСУ запустили маловысотные противокорабельные ракеты «Нептун» и около 40 беспилотников. Средства ПВО успешно сбили все воздушные цели, гражданские объекты не пострадали.