Украинские войска пытались ударить по аэродрому в Севастополе

Украинские войска попытались ударить по аэродрому Бельбек в Севастополе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Журналисты отметили, что на северо-запад крымского полуострова ВСУ пустили примерно 40 беспилотников и маловысотные противокорабельные ракеты «Нептун». В сторону Крыма летели неустановленные крылатые ракеты, по предварительным данным — это Storm Shadow.
Все воздушные цели сбили российские системы ПВО. Обломки одного из беспилотников упали в Орловке недалеко от Качинского шоссе в Севастополе. Как в Telegram-канале заявил губернатор региона Михаил Развожаев, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников над Крымом. Все дроны перехватили в период с 08:30 до 10:30 по московскому времени.
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