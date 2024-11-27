Украинские войска пытались ударить по аэродрому в Севастополе

Украинские войска попытались ударить по аэродрому Бельбек в Севастополе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Журналисты отметили, что на северо-запад крымского полуострова ВСУ пустили примерно 40 беспилотников и маловысотные противокорабельные ракеты «Нептун». В сторону Крыма летели неустановленные крылатые ракеты, по предварительным данным — это Storm Shadow.

Все воздушные цели сбили российские системы ПВО. Обломки одного из беспилотников упали в Орловке недалеко от Качинского шоссе в Севастополе. Как в Telegram-канале заявил губернатор региона Михаил Развожаев, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников над Крымом. Все дроны перехватили в период с 08:30 до 10:30 по московскому времени.