Серия взрывов раздалась над Краснодарским краем

Жители Краснодарского края увидели яркие вспышки в небе, после этого раздались взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Предварительно, ПВО сбивает вэсэушные дроны», — отметили в сообщении.

Очевидцы насчитали не менее пяти взрывов. По предварительной информации, над регионом сбили не менее трех украинских дронов. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

По данным Минобороны, вечером 31 августа российские военные за три часа уничтожили семь украинских беспилотника в небе над Крымом и 32 беспилотника — над Черным морем.

В субботу, 30 августа, при атаке БПЛА пострадала технологическая установка Краснодарского НПЗ. Спасатели оперативно эвакуировали всех сотрудников. Никто не пострадал.

Также силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ в Тверской области. Обломки БПЛА рухнули на территорию производственного предприятия. Обошлось без жертв.