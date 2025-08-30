Обломки сбитого дрона ВСУ рухнули на предприятие под Тулой

В Тульской области силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов ВСУ, обломки БПЛА рухнули на территорию производственного предприятия. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале .

«В Алексине обломки БПЛА упали на территории производственного предприятия», — уточнил глава региона.

На месте уже работают оперативные службы. По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений. Сведения еще уточняются.

Миляев призвал жителей региона соблюдать меры безопасности и сохранять бдительность.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 29 августа силы ПВО уничтожили 54 беспилотника ВСУ над девятью регионами страны и акваторией Черного моря.