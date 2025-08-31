Силы ПВО уничтожили 32 дрона над Крымом и Черным морем

Средства ПВО за три часа уничтожили 32 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Российские военнослужащие отразили воздушную атаку ВСУ в период с 18:00 до 21:00 по московскому времени. В итоге, семь дронов сбили над Крымом, еще 25 — над акваторией Черного моря.

В ночь на 31 августа средства противовоздушной обороны ликвидировали 21 украинский беспилотник в небе над четырьмя российскими регионами. Большинство из них — 11 — сбили в Волгоградской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры отражения атаки дронов ВСУ в регионе. По его словам, бойцы отряда «БАРС-Белгород» вели огонь по вражеским БПЛА, когда энергетики вели ремонтные работы в Шебекинском округе.