Обломки дрона рухнули на Краснодарский НПЗ

При атаке БПЛА пострадала технологическая установка Краснодарского НПЗ. Сотрудники эвакуировались, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале .

«Из-за падения обломков беспилотников на территории Краснодарского НПЗ повреждена одна из технологических установок, произошел пожар на площади около 300 квадратных метров», — сообщила пресс-служба.

К месту происшествия съехались пожарно-спасательные, специальные и экстренные службы. Никто не пострадал, сотрудники эвакуировались с предприятия. Оперштаб призвал жителей Краснодара оставаться дома и не снимать работу системы ПВО.

Очевидцы насчитали не менее восьми взрывов над центром города, сообщил Telegram-канал Mash. В микрорайоне Фестивальном тряслись окна.