Серия взрывов прогремела в Луганске

В Луганске прозвучали несколько взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр Z».

«Очевидцы сообщают о нескольких взрывах в Луганске», — уточнил канал.

Сообщение опубликовали 3 июня в 23:22 по московскому времени. Другие подробности в настоящий момент не приводятся.

До этого украинские боевики атаковали Горловку с применением ствольной артиллерии кассетного типа, погибла пенсионерка и еще три местные жительницы получили ранения.

Несколько дней назад ВСУ обстреляли ДНР из РСЗО. Погибли пять мирных жителей, еще трое человек были ранены.

Ранее представитель СК России рассказал, что украинские боевики применили американскую РСЗО HIMARS при ударах по Макеевке в ДНР. Пострадала 90-летняя женщина, получившая травму головы. Дом, в котором она находилась в момент обстрела, получил повреждения.