Пять человек погибли при обстреле ДНР украинскими снарядами

Пушилин: пять человек погибли при обстреле ДНР со стороны ВСУ

Пять мирных жителей Донецкой Народной Республики погибли в результате обстрелов ВСУ в пятницу, еще трое пострадали. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале .

По его словам, после утренней массированной атаки из РСЗО по поселку Старомихайловка Кировского района Донецка скончались две женщины — 1948 и 1988 годов рождения и мужчина 1985 года рождения. Также ранения получили двое мирных граждан — женщина 1951 года рождения и мужчина 1989 года рождения.

Один житель получил ранения при взрыве в Ясиноватском муниципальном округе, ему был примерно 41 год.

«Повреждены 11 жилых домостроений и три легковых автомобиля в Кировском районе Донецка, сельская амбулатория и клуб в Петровском районе столицы региона», — сказал он.

По словам Пушилина, за сутки ВСУ обстреляли регион 22 раза. По ДНР выпустили 66 снарядов с применением реактивной артиллерии, ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также БПЛА-камикадзе.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ атаковали частный жилой дом в селе Зозули Борисовского района. В результате происшествия пострадали две женщины, у первой осколочное ранение левой голени, у второй — контузия.