Жительница Горловки погибла при обстреле ВСУ

Пушилин: женщина погибла при обстреле ДНР со стороны ВСУ, еще трое пострадали

Жительница Горловки погибла в результате обстрелов ВСУ. С ранениями в больницу попали три женщины, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале .

«В Никитовском районе Горловки при обстреле с применением ствольной артиллерии кассетного типа погибла женщина 1967 года рождения», — написал он.

По его словам, ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, ранения получила 57–летняя женщина. В результате взрыва боеприпаса пострадала еще одна местная жительница. В Центрально-Городском районе Макеевки ранило 68-летнюю женщину.

Также Пушилин отметил, что противник сбросил с беспилотника взрывоопасный предмет на территорию детского сада в микрорайоне Солнечном Горловки. Он не сдетонировал, на месте происшествия работают спасатели МЧС.

По словам Пушилина, за сутки ВСУ обстреляли регион 24 раза, выпустив по ДНР 60 боеприпасов с применением реактивной артиллерии, ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров.

В минувшую пятницу жертвами обстрелов ВСУ стали пять мирных жителей Донецкой Народной Республики.