Украинские войска использовали американское оружие при обстреле ДНР

ВСУ применили американскую РСЗО HIMARS при ударах по Макеевке в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил представитель СК России в беседе с РИА «Новости» .

«На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, от РСЗО HIMARS. Обнаруженные фрагменты и осколки на месте обстрела будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда», — сказал он.

По словам правоохранителя, на месте ЧП получил повреждения частный дом, внутри него находилась 90-летняя женщина, она пострадала. Родственница пенсионерки рассказала, что та получила травму головы.

«Здесь старики живут, 90 лет маме, брату 70. Дыра в стене дома, там обсыпалось все, там куча осколков. Бабушку ударило по голове. Она как раз была в прихожке. У нее гематома на скуле», — объяснила женщина.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о восьми пострадавших при украинских ударах в республике. ВСУ обстреляли Макеевку, Пантелеймоновку, Мариуполь и Харцызск.