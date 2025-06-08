ВСУ атаковали Успенский кафедральный собор в Рыльске

Украинский беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор в Рыльске. Никто не пострадал, но здание получило повреждения, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале .

«Вражеский беспилотник совершил атаку на Успенский кафедральный собор в городе Рыльске. В результате удара осколками повреждены стекла, крыша, стены, двери основного здания и колокольни», — сказал он.

Прихожане не пострадали. Хинштейн показал собор в строительных лесах и напомнил, что произошла не первая атака. На этот раз Вооруженные силы Украины посягнули на храм в большой православный праздник — день Святой Троицы. Губернатор назвал это варварством.

Еще один удар пришелся на подстанцию 110 киловольт «Рыльск». Без электричества остались Рыльский район, часть Глушковского и Кореневского.