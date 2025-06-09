Россиян стали штрафовать за публикации прилетов дронов

Власти ряда российских регионов начали штрафовать местных жителей, публикующих в Сети последствия ударов дронов ВСУ. Об этом сообщило издание «Коммерсант» .

В Калужской и Тульской областях после ужесточения правил оштрафовали пользователей соцсетей и журналистов.

Число российских регионов, где можно получить штраф по этой причине, достигло 12. К ним добавились Санкт-Петербург, Республика Калмыкия, Республика Адыгея, Тверская, Курская, Ленинградская, Астраханская, Ивановская, Волгоградская и Ивановская области.

В правительстве Калужской области напомнили, что размер штрафов варьируется от одной до 200 тысяч рублей — все зависит от субъекта.

Ранее в правительстве Калмыкии запретили снимать не только последствия атак дронов ВСУ, но также работу ПВО и расположение войск. Граждан могут оштрафовать на сумму от трех до четырех тысяч рублей, а юрлица — от 80 до 100 тысяч рублей.