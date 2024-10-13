«Серьезный удар». ВСУ в Курской области охватила паника

Активное продвижение российской армии в Курской области вызвало панику в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что 155-я и 810-я бригады морской пехоты России при помощи спецназа «Ахмат» нанесли по противнику мощный удар. ВСУ уже потеряли значительную часть оккупированной территории Курской области.

«Российские подразделения сделали очень серьезную работу, создали очень серьезный ажиотаж у противника. Он у нас реально в очень большой панике, потому что получил очень серьезный удар», — отметил Алаудинов.

По словам генерал-майора, руководство украинских войск явно не ожидало этой контратаки ВС РФ.

Офицер рассказал о попытке боевиков прорваться на территорию Белгородской области, но российские военные успешно отбили эту атаку. В Минобороны РФ рассказали, что за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 22,3 тысячи солдат.