Командир «Ахмата» сообщил о неудачной попытке ВСУ атаковать Белгородскую область

Алаудинов: ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область, но их атаку отбили

ВСУ пытались прорваться на территорию Белгородской области, но российские военные успешно отбили эту атаку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, если кто-то сейчас рассказывает о том, как украинские боевики прорвались в Белгородскую область и совершает там какие-то страшные действия, то это все неправда.

«Они попытались на одном участке пробиться, подойти некрупными силами, но их так оторвали, потрепали, что они, кто остался жив-цел, вернулись обратно», — сказал Алаудинов.

При этом офицер добавил, что российские военные фиксируют на украинской стороне границы концентрацию сил ВСУ.

В Минобороны РФ рассказали, что в пятницу, 11 октября, ВС РФ отразили пять атак украинских боевиков в направлении курских населенных пунктов Любимовка, Новая Сорочина, Малая Локня и Кремяное, писали «Известия».

Ранее Алаудинов сообщил, что российские военные отбили у ВСУ 19 населенных пунктов в курском приграничье.