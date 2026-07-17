Оставшиеся населенные пункты Донецкой Народной Республики полностью перейдут под контроль России до конца 2026 года. Телеведущий Владимир Соловьев сообщил об этом в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche .

«На линии фронта ситуация развивается. Я думаю, что до конца этого года мы определенно освободим Донбасс», — сказал он.

Соловьев допустил освобождение наибольшей части Херсонской и Запорожской областей. Это, по его словам, зависит от обстоятельств в зоне боевых действий.

Телеведущий опроверг большие потери российской армии, о которых говорили за Западе. Проверить эту информацию, по словам Соловьева, можно по соотношению останков военнослужащих при каждом обмене с Украиной.

Ранее он предрек Европе большую войну. Ответственность за эскалацию Соловьев возложил на западные правительства.