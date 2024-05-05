Спецоперация 05 мая 2024, 20:19 Сенатор Карасин назвал «красные линии» НАТО по Украине подменой понятий Pxhere

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Североатлантический альянс подменяет понятия в вопросе «красных линий», связанных с возможным вступлением в украинский конфликт. Такое заявление в интервью Lenta.ru сделал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Это пример информационной подмены понятий. На самом деле НАТО давным-давно перешагнул все „красные линии“ межгосударственных отношений, которые составляли костяк системы безопасности в Европе и мире», — сказал Карасин.

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НАТО на фоне провалов украинской армии установил для себя две «красные линии», за которыми может последовать прямое вмешательство в конфликт. Первая касается «прямого или косвенного участия третьей стороны» в конфликте, а вторая — «провокации» против Балтии или Польши.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже говорила, что НАТО использует Украину в качестве антироссийского инструмента. Но Россия в контексте противоборства с альянсом готова к любому развитию событий. В начале мая Запад впервые признал, что ведет войну против России руками украинцев.