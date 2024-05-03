Запад впервые признал, что ведет войну против России руками украинцев | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 18:37 Запад впервые признал, что ведет войну против России руками украинцев Захарова: Великобритания впервые признала войну с Россией руками украинцев РИА «Новости»

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Запад ведет войну против России через Украину. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, сообщило издание Ura.ru.

«Впервые настолько откровенно западный политик признал то, что <…> Запад ведет неприкрытую войну против России руками украинцев», — сказала Захарова во время брифинга.

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Речь идет о заявлении Министерства иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины использовать британские вооружения для ударов по России.

Ранее Кэмерон провел с украинской стороной переговоры о сотрудничестве двух стран. Государства будут работать в сферах торговли, обороны, науки, технологий, образования, культуры. При этом Великобритания отказалась от отправки военных НАТО на Украину. Кэмерон признал опасность переброски военнослужащих.