Запад впервые признал, что ведет войну против России руками украинцев | 360°

03 мая 2024, 18:37
Запад впервые признал, что ведет войну против России руками украинцев
Захарова: Великобритания впервые признала войну с Россией руками украинцев
Запад ведет войну против России через Украину. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, сообщило издание Ura.ru.
«Впервые настолько откровенно западный политик признал то, что <…> Запад ведет неприкрытую войну против России руками украинцев», — сказала Захарова во время брифинга.
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Речь идет о заявлении Министерства иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины использовать британские вооружения для ударов по России.
Ранее Кэмерон провел с украинской стороной переговоры о сотрудничестве двух стран. Государства будут работать в сферах торговли, обороны, науки, технологий, образования, культуры. При этом Великобритания отказалась от отправки военных НАТО на Украину. Кэмерон признал опасность переброски военнослужащих.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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