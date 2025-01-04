Сенатор Афанасьева призвала наградить одолевшего украинского боевика бойца из Якутии

Одержавшего победу в рукопашной схватке с украинским боевиком бойца 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Андрея Григорьева необходимо представить к ордену Мужества. Об этом в комментарии ОТР заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации Елена Афанасьева.

Она подчеркнула, что жесткие кадры смертельной схватки один на один увидела вся страна и за защищающего свою жизнь бойца переживал каждый россиянин.

«Я думаю, что орден за проявленное личное мужество, конечно, человеку должен быть вручен», — заявила Афанасьева.

Записанное в селе Трудовое видео схватки опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Украинский военный столкнулся с бойцом Андреем Григорьевым во дворе дома, куда предварительно закинул гранату.

Россиянин выскочил из помещения после взрыва и вступил с противником в схватку, которая сначала шла на ножах, а после перешла в рукопашную.

Григорьев нанес украинскому боевику смертельные раны и остановился, когда противник попросил дать ему умереть спокойно. Перед смертью украинец назвал соперника лучшим бойцом в мире и поблагодарил, что дал ему уйти из жизни с честью.

Сам Андрей Григорьев заявил, что когда схватка перешла в рукопашную он вместе с противником поняли, что в живых останется только один. По его словам, он внимательно выслушал предсмертную речь противника, о чем он просил.