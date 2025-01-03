«Один из нас должен умереть». Победивший боевика ВСУ штурмовик из Якутии рассказал о бое

Победивший в бое с украинским боевиком штурмовик из Якутии рассказал о схватке

Боец 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Андрей Григорьев стал героем соцетей и Telegram-каналов после разошедшегося видео смертельной схватки с украинским боевиком в селе Трудовое. В комментарии RT военный рассказал, что противник перед боем успел убить его друга.

Григорьев подчеркнул, что, несмотря на то что бой начался на ножах, после участники перешли на кулаки.

«Когда мы на рукопашную зашли, оба знали, что один из нас должен по-любому умереть», — поделился он.

Боец ВС России добавил, что прислушался к противнику и подождал, пока тот скажет свою предсмертную речь и попрощается.

Полное видео схватки ранее опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок. Из кадров следует, что украинский военный перед боем успел закинуть гранату в дом, где находились российские военные. Григорьев выскочил из помещения после гибели сослуживца и вступил с противником в бой.

Получивший летальные раны боевик попросил российского бойца дать ему умереть спокойно. Перед смертью он назвал Григорьева лучшим бойцом в мире и поблагодарил за схватку.