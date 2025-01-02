Семь дронов ВСУ сбили над российскими регионами

Российские зенитчики ликвидировали семь украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Орловской и Курской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО уничтожили семь дронов Вооруженных сил Украины с 20:00 до 22:00 по московскому времени. По два беспилотника сбили над Белгородской, Брянской и Орловской областями. Еще один БПЛА обезвредили в небе над Курской областью.

Украинские боевики нанесли ракетный удар по Курской области 2 января. При обстреле села Ивановское пострадала сотрудница продуктового магазина. Она попала больницу с сотрясением головного мозга. Также в многоэтажке и семи частных домах вылетели стекла.

По данным военного ведомства, еще 13 украинских беспилотников сбили над рядом регионов страны, из них четыре обнаружили в Брянской области.