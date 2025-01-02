Четыре ракеты ВСУ сбили над Курской областью

Российские средства противовоздушной обороны в течение дня ликвидировали несколько ракет ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб Курской области.

«Четыре украинские ракеты были сбиты сегодня в разное время», — отметили в публикации.

В оперштабе также поблагодарили бойцов ПВО. Другие подробности не приводились.

Украинские боевики нанесли ракетный удар по Ивановскому 2 января. При обстреле в Рыльском районе пострадала женщина, которая в этот момент работала в магазине. У нее диагностировали сотрясение головного мозга. Также повреждения получили один многоквартирный и семь частных домов.

Минувшей ночью российские зенитчики уничтожили 13 украинских беспилотников над рядом регионов страны. Кроме того, четыре дрона и два безэкипажных катера ВСУ сбили рядом со Севастополем.