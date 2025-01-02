Над территорией России за ночь сбили 13 украинских беспилотников

Дежурные силы российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над рядом регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что четыре беспилотника сбили над территорией Брянской области, три над территорией Белгородской области, четыре над территорией Курской области, один над территорией Калужской области и один БПЛА над территорией Воронежской области.

Ранее четыре беспилотника и два безэкипажных катера ВСУ уничтожили близ Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев заявлял, что все экстренные службы работают в обычном штатном порядке.

Также краснодарские десантники уничтожили три танка ВСУ в приграничных районах Курской области.