Сотрудница продуктового магазина пострадала при атаке на Рыльский район

Хинштейн: при атаке ВСУ на Рыльский район пострадала женщина

При ракетном ударе по селу Ивановское в Рыльском районе пострадала женщина. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

«За медицинской помощью обратилась сотрудница магазина „Пятерочка“, пострадавшего от удара. Предварительный диагноз — сотрясение головного мозга. Она будет направлена для лечения в областную клиническую больницу», — сказал он.

В одном многоквартирном и семи частных домах выбиты в общей сложности 29 окон. Хинштейн сообщил, что незначительные повреждения получили также здания аптеки, школы, магазина и пункта выдачи заказов.

Ремонтные бригады и коммунальные службы уже занялись разбором завалов и уборкой территории.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Ивановскому 2 января. Ранее власти сообщили о повреждениях в Доме культуры, торговом центре, отделении почты и обрыве газовой трубы.

Незадолго до Нового года украинские военные атаковали Льгов. Они ударили по восьмиквартирному двухэтажному дому.