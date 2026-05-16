Семь беспилотников уничтожили на подлете к Москве за последние два часа

Два беспилотника сбили на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс» .

С 20:00 системы ПВО уничтожили уже семь украинских беспилотников. Всего за день российские военные сбили или подавили более 40 беспилотников ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы.

За вторую половину дня, с 15:00 по 20:00 дежурные системы ПВО ликвидировали 89 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России и над акваторией Черного моря.

Беспилотники ВСУ 16 мая атаковали населенные пункты в ДНР. Один ребенок погиб, один получил ранения средней степени тяжести. Всего из-за украинской агрессии пострадали 10 мирных жителей республики. Повреждения также получили дома, объект гражданской инфраструктуры, один грузовой и три легковых автомобиля