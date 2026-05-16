Число летевших на Москву БПЛА увеличилось до 43

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали 43 БПЛА, которые летели на Москву. Об этом в мессенджере «Макс» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака одного беспилотника», — отметил градоначальник.

По его словам, на место ЧП прибыли экстренные службы.

Минобороны уточнило, что с 09:00 до 15:00 по московскому времени средства ПВО поразили 76 аппаратов самолетного типа. Налеты отразили под Белгородом, Рязанью, Курском, Брянском, Орлом, Тулой, на Кубани, в Крыму, Московском регионе, а также над Черным и Азовским морями.

В ночь на 16 мая военные перехватили и уничтожили над российскими регионами 138 БПЛА самолетного типа. В период с 20:00 до 07:00 они ликвидировали беспилотники в Крыму, Московском регионе, Краснодарском крае, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Брянской и других областях.