Силы ПВО уничтожили 89 украинских БПЛА над регионами России за пять часов

Российские системы ПВО перехватили или уничтожили 89 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую, Рязанскую, Калужскую, Курскую, Брянскую, Орловскую, Владимирскую, Смоленскую и Тульскую области, а также столичный регион. БПЛА также сбивали над акваторией Черного моря.

За день средства противовоздушной обороны нейтрализовали 43 БПЛА, которые летели на Москву. В первой половине дня ракетчики сбили 76 беспилотников.

В ночь на 16 мая военные перехватили и уничтожили над российскими регионами 138 БПЛА самолетного типа. Минобороны отчиталось за период с 20:00 до 07:00 по московскому времени.