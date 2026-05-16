Ребенок погиб, 10 мирных жителей пострадали в ДНР из-за атаки ВСУ

Один ребенок погиб, еще 10 мирных жителей пострадали в результате субботнего удара ВСУ по населенным пунктам в ДНР. Об этом в телеграм-канале написал глава республики Денис Пушилин.

«В Шахтерске при детонации взрывоопасного предмета погиб подросток 2010 года рождения. Еще один ребенок 2013 года рождения получил ранения средней степени тяжести», — написал глава региона.

Ударный БПЛА атаковал автомобиль на трассе Донецк — Горловка, пострадал мужчина. На дороге Светлодарск — Дебальцево при атаке беспилотника на гражданский автомобиль тяжело ранены женщина и двое мужчин.

В Углегорске ранения получили еще два человека, женщина в тяжелом состоянии. В Горловке беспилотник произвел сброс, в результате взрыва пострадали трое мужчин.

Повреждения также получили дома, объект гражданской инфраструктуры, один грузовой и три легковых автомобиля, добавил Пушилин.

Днем 16 мая ВСУ атаковали беспилотником территорию Запорожской АЭС. Беспилотный летательный аппарат ВСУ упал вблизи энергоблоков станции, БПЛА не сдетонировал.