Семь беспилотников сбили на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников ВСУ, которые направлялись к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин .

На месте падения обломков сейчас работают экстренные службы. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Утром градоначальник сообщал о еще двух ликвидированных украинских БПЛА.

Всего минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили более 500 дронов ВСУ над российскими регионами и акваторией Черного моря.

В Ярославской области в результате ночной атаки украинских военных один человек погиб и 27 получили ранения различной степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

В Подмосковье в Павловском Посаде беспилотник попал в здание продуктового магазина. Ударной волной выбило 46 окон в стоящей неподалеку поликлинике, два кабинета сильно пострадали.